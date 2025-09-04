Live
14

«Вуэльта». 12-й этап. Гонщики проедут 144,9 км по маршруту с подъемами первой и второй категории

4 сентября пройдет 12-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании».

«Вуэльта Испании-2025»

12-й этап

Ларедо – Лос-Корралес-де-Буэльна

144,9 км

Профиль/Карта

Начало – 15:13 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Общий зачет (после 11-го этапа)

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 41.12,02

2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,50

3. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 0,56

4. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 1,06

5. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 2,17

6. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 2,26

7. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,30

8. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 2,33

9. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,44

10. Мэттью Риччителло (США, Israel – Premier Tech) – 3,11...

79. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 1.10,28

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoВуэльта
результаты
велошоссе
Маттео Йоргенсон
Турстейн Трэен
Мэттью Ричителло
logoЙонас Вингегор
Жоау Алмейда
Джей Хиндли
Джулио Чикконе
Роман Ермаков
Феликс Галль
Джулио Пеллиццари
logoТомас Пидкок
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
«Вуэльта». 11-й этап. Победителя не стали выявлять из-за антиизраильских протестов в финишной зоне
30вчера, 16:05
«Вуэльта». 10-й этап. Вайн победил, Кастрильо – 2-й, Вингегор финишировал 11-м и возглавил общий зачет
242 сентября, 15:26
«Вуэльта». 9-й этап. Вингегор победил, Пидкок – 2-й, Алмейда – 3-й, Трэен сохранил лидерство в общем зачете
1831 августа, 15:33
Главные новости
Израильская команда не снимется с «Вуэльты» на фоне пропалестинских протестов
5сегодня, 12:11
«Вуэльта». 11-й этап. Победителя не стали выявлять из-за антиизраильских протестов в финишной зоне
30вчера, 16:05
У Фрума произошел разрыв перикарда в результате аварии на тренировке
2вчера, 07:43
«Вуэльта». 10-й этап. Вайн победил, Кастрильо – 2-й, Вингегор финишировал 11-м и возглавил общий зачет
242 сентября, 15:26
«Вуэльта». 9-й этап. Вингегор победил, Пидкок – 2-й, Алмейда – 3-й, Трэен сохранил лидерство в общем зачете
1831 августа, 15:33
Главный тренер сборной России по велошоссе Абрамян получил нейтральный статус
31 августа, 12:46
Российский велогонщик Артем Ныч получил нейтральный статус
31 августа, 06:50
«Вуэльта». 8-й этап. Филипсен одержал победу, Вивиани – 2-й, Трэен остался лидером общего зачета
1330 августа, 16:03
«Вуэльта». 7-й этап. Аюсо выиграл горный этап, Фриго – 2-й, Гарсия Перна – 3-й
1129 августа, 16:32
Крису Фруму диагностировали пневмоторакс, переломы ребер и поясничного позвонка. Он получил травмы на тренировке
229 августа, 12:42
Ко всем новостям
Последние новости
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
117 апреля, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
1127 марта, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
122 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46
Суворова и Неяскин выиграли финальный этап Кубка России по гонкам BMX
5 ноября 2023, 08:25