«Вуэльта». 12-й этап. Гонщики проедут 144,9 км по маршруту с подъемами первой и второй категории
«Вуэльта Испании-2025»
12-й этап
Ларедо – Лос-Корралес-де-Буэльна
144,9 км
Начало – 15:13 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Общий зачет (после 11-го этапа)
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 41.12,02
2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,50
3. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 0,56
4. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 1,06
5. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 2,17
6. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 2,26
7. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,30
8. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 2,33
9. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,44
10. Мэттью Риччителло (США, Israel – Premier Tech) – 3,11...
79. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 1.10,28