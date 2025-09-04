Вертолетный облет не дал результатов в поисках Мельникова, пропавшего на хребте Аибга

Вертолетный облет не дал результатов в поисках Сергея Мельникова на хребте Аибга.

Об этом сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

31 августа Мельников, который является сотрудником фотослужбы горнолыжного курорта «Роза Хутор», пропал в районе хребта Аибга в Сочи. Он отправился с группой в поход, отстал на спуске от группы и не вернулся.

«Поисковые мероприятия пропавшего с помощью вертолета пока не дали результата. Поиски продолжаются», – сказал Пятницин.

Хребет Аибга располагается на востоке от Красной Поляны недалеко от границы с Абхазией, состоит из четырех основных вершин.