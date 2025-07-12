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«Тур де Франс». 8-й этап. Гонщики проедут по спринтерскому маршруту с одним подъемом четвертой категории.

12 июля пройдет восьмой этап веломногодневки «Тур де Франс».

«Тур де Франс-2025»

8-й этап

Сен-Мен-ле-Гран – Лаваль

171 км

Профиль/Карта

Начало – 14.25 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko. 

Общий зачет (после 7-го этапа)

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 25.58,04

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 0,54

3. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 1,11

4. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 1,17

5. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Deceuninck) – 1,29

6. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 1,34

7. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) – 2,49

8. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,02

9. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,06

10. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 3,43...

49. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 22,41

Расписание и маршрут «Тур де Франс-2025»

Составы команд на «Тур де Франс-2025»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
результаты
logoТур де Франс
logoЙонас Вингегор
Кевин Воклен
logoПримож Роглич
Флориан Липовиц
Маттиас Скельмосе
велошоссе
Маттео Йоргенсон
Матье ван дер Пул
logoАлександр Власов
logoРемко Эвенепул
logoТадей Погачар
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