«Тур де Франс». 8-й этап. Гонщики проедут по спринтерскому маршруту с одним подъемом четвертой категории.
«Тур де Франс-2025»
8-й этап
Сен-Мен-ле-Гран – Лаваль
171 км
Начало – 14.25 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko.
Общий зачет (после 7-го этапа)
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 25.58,04
2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 0,54
3. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 1,11
4. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 1,17
5. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Deceuninck) – 1,29
6. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 1,34
7. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) – 2,49
8. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,02
9. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,06
10. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 3,43...
49. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 22,41
Расписание и маршрут «Тур де Франс-2025»