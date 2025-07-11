«Тур де Франс». 7-й этап. Гонщики проедут по маршруту с набором высоты 2450 м и финишем в подъем третьей категории
7-й этап
Сен-Мало – Мюр-де-Бретань
197 км
Начало – 13:35 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko.
Общий зачет (после 6-го этапа)
1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Deceuninck) – 21.52,34
2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 0,01
3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 0,43
4. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 1,00
5. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 1,14
6. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 1,23
7. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 1,59
8. Бен Хили (Ирландия, EF Education – EasyPost) – 2,01
9. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,32
10. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,36...
60. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 18,52
Расписание и маршрут «Тур де Франс-2025»