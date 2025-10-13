  • Спортс
  • Велоспорт
  • Новости
  • Велогонщица Фролова о ЧМ в Руанде: «Местные не просто стояли вдоль дороги, а именно болели за гонщиков. Это было очень искренне»
0

Велогонщица Фролова о ЧМ в Руанде: «Местные не просто стояли вдоль дороги, а именно болели за гонщиков. Это было очень искренне»

Российская велогонщица Наталья Фролова поделилась впечатлениями от ЧМ в Руанде.

«Руанда, если кто не знает, горная страна. Мы прилетели накануне старта, поэтому я стала одной из тех, у кого не было времени акклиматизироваться. На практике чувствовалось так: воздух даже на высоте 1500 метров над уровнем моря непривычно разряженный, в горле першило, и организму приходилось тяжело, даже просто дышать было сложно. На тренировке показатели мощности были ниже обычных — высота давала о себе знать.

На старте, конечно, все это отошло на второй план, и волнение смешалось с легким восторгом. Потому что количество болельщиков вдоль трассы правда было поразительным. Я нигде такого не видела, это было сумасшествие! Жизнь в городе остановилась, практически все население высыпало на улицы города, перекрытые из-за соревнований. Местные не просто стояли вдоль дороги, а именно болели за гонщиков, за нас, кричали! Это было очень искренне.

Трасса была, мягко говоря, непростая — я таких сложных гонок еще не ездила. Для женщин элиты дистанция составляла 164,6 км с набором больше 3000 метров. Один из самых запомнившихся моментов — затяжные подъемы по брусчатке. Думаю, все участники чемпионата мира со мной согласились бы — это была самая сложная часть трассы.

Причем вдоль подъема продолжали стоять стеной люди — кричащие, поющие, танцующие. Они били в свои традиционные барабаны, и эта энергия толкала вверх, когда силы уже были на исходе. Ритм, всеобщая поддержка — было не просто шумом, а чем-то очень мощным, подхватывающим — тем, что подбадривает на стартах любого уровня, не говоря уже о чемпионате мира. 

Руанда, Африка — от чемпионата с точки зрения организации можно было ждать всего. Но организация была безупречной, как всегда, на соревнованиях такого уровня. Повсюду волонтеры, готовые помочь с любым вопросом. Мы жили в хорошем отеле, и питание было адаптированным, европейским. Попробовать что-то экзотическое местное не удалось, но зато Руанда показывала себя на улицах, — этого не отнять, как бы гонщик ни был сосредоточен на самом старте», — написала Фролова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
чемпионат мира по велоспорту
logoсборная России жен
велошоссе
Наталья Фролова
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
Пять российских спортсменов выступят на чемпионате мира по велотреку-2025 в Чили
3 октября, 06:22
Чемпионат Европы по велошоссе. Эвенепул и Ройссер победили в «разделках», Ныч – 20-й, Дронова – 23-я
41 октября, 15:57
Чемпионат мира по велошоссе. Погачар выиграл золото в групповой гонке, Эвенепул – 2-й, Хили – 3-й, Ныч – 24-й
16828 сентября, 14:22
Главные новости
Французского велосипедиста Сехили обвинили в незаконном пересечении границы РФ
48сегодня, 07:20
«Джиро д’Италия» в 2026 году стартует в Болгарии
311 октября, 20:45
«Джиро ди Ломбардия». Погачар победил, Эвенепул – 2-й, Сторер – 3-й, Власов – 33-й
5911 октября, 15:03
Международный союз велосипедистов выдал нейтральный статус вице-чемпионке России по BMX Волошиной
9 октября, 15:43
Умер начальник сборной России по велоспорту на шоссе Крапивин
8 октября, 16:04
Велокоманда Israel – Premier Tech сменит название, отказавшись от «израильской идентичности»: «В спорте прогресс часто требует жертв, и этот шаг нужен ради нашего будущего»
247 октября, 06:45
Российский райдер Никита Фоминов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по ВМХ-фристайлу
25 октября, 20:38
Чемпионат Европы по велошоссе. Погачар победил в групповой гонке, Эвенепул – 2-й, Сейшас – 3-й
205 октября, 15:25
Пять российских спортсменов выступят на чемпионате мира по велотреку-2025 в Чили
3 октября, 06:22
Чемпионат Европы по велошоссе. Франция выиграла смешанную эстафету, Италия – 2-я, Швейцария – 3-я
32 октября, 20:01
Ко всем новостям
Последние новости
Вице-спикер Госдумы Жуков: «Нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши»
227 сентября, 13:10
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
117 апреля, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
1127 марта, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
122 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46