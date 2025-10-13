Велогонщица Фролова о ЧМ в Руанде: «Местные не просто стояли вдоль дороги, а именно болели за гонщиков. Это было очень искренне»

Российская велогонщица Наталья Фролова поделилась впечатлениями от ЧМ в Руанде.

«Руанда, если кто не знает, горная страна. Мы прилетели накануне старта, поэтому я стала одной из тех, у кого не было времени акклиматизироваться. На практике чувствовалось так: воздух даже на высоте 1500 метров над уровнем моря непривычно разряженный, в горле першило, и организму приходилось тяжело, даже просто дышать было сложно. На тренировке показатели мощности были ниже обычных — высота давала о себе знать.

На старте, конечно, все это отошло на второй план, и волнение смешалось с легким восторгом. Потому что количество болельщиков вдоль трассы правда было поразительным. Я нигде такого не видела, это было сумасшествие! Жизнь в городе остановилась, практически все население высыпало на улицы города, перекрытые из-за соревнований. Местные не просто стояли вдоль дороги, а именно болели за гонщиков, за нас, кричали! Это было очень искренне.

Трасса была, мягко говоря, непростая — я таких сложных гонок еще не ездила. Для женщин элиты дистанция составляла 164,6 км с набором больше 3000 метров. Один из самых запомнившихся моментов — затяжные подъемы по брусчатке. Думаю, все участники чемпионата мира со мной согласились бы — это была самая сложная часть трассы.

Причем вдоль подъема продолжали стоять стеной люди — кричащие, поющие, танцующие. Они били в свои традиционные барабаны, и эта энергия толкала вверх, когда силы уже были на исходе. Ритм, всеобщая поддержка — было не просто шумом, а чем-то очень мощным, подхватывающим — тем, что подбадривает на стартах любого уровня, не говоря уже о чемпионате мира.

Руанда, Африка — от чемпионата с точки зрения организации можно было ждать всего. Но организация была безупречной, как всегда, на соревнованиях такого уровня. Повсюду волонтеры, готовые помочь с любым вопросом. Мы жили в хорошем отеле, и питание было адаптированным, европейским. Попробовать что-то экзотическое местное не удалось, но зато Руанда показывала себя на улицах, — этого не отнять, как бы гонщик ни был сосредоточен на самом старте», — написала Фролова.