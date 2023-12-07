Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус

Россиянка Мария Ростовцева получила нейтральный статус от Международного союза велосипедистов (UCI).

Ростовцева – чемпионка России по велотреку. В нейтральном статусе она сможет выступать на международных соревнованиях под эгидой UCI.

По состоянию на 7 декабря нейтральный статус получил 41 российский велогонщик, четверым было отказано.

Для получения статуса необходимо отсутствие какой-либо связи с силовыми ведомствами России, а также поддержки боевых действий.