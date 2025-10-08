Умер начальник сборной России по велоспорту на шоссе Крапивин
Начальник сборной России по велошоссе Крапивин Антон Крапивин скончался в 41 год.
Об этом сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.
«8 октября в возрасте 41 года скоропостижно скончался начальник сборной команды России по велосипедному спорту на шоссе Антон Витальевич Крапивин.
Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, коллегам и всем, кто знал Антона Витальевича», – говорится в сообщении пресс-службы.
Прощание с Крапивиным состоится 10 октября в городе Электросталь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФВСР
