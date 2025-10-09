Международный союз велосипедистов выдал нейтральный статус вице-чемпионке России по BMX Волошиной
Вице-чемпионка России по BMX Волошина получила нейтральный статус.
Об этом свидетельствуют документы Международного союза велосипедистов (UCI).
Екатерина Волошина в декабре 2024 года заняла второе место на чемпионате России по велоспорту в дисциплине ВМХ – фристайл флэт.
UCI с 2023 года допускает российских спортсменов на соревнования под своей эгидой в нейтральном статусе.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости