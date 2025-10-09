Международный союз велосипедистов выдал нейтральный статус вице-чемпионке России по BMX Волошиной

Вице-чемпионка России по BMX Волошина получила нейтральный статус.

Об этом свидетельствуют документы Международного союза велосипедистов (UCI).

Екатерина Волошина в декабре 2024 года заняла второе место на чемпионате России по велоспорту в дисциплине ВМХ – фристайл флэт.

UCI с 2023 года допускает российских спортсменов на соревнования под своей эгидой в нейтральном статусе.