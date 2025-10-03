0

Пять российских спортсменов выступят на чемпионате мира по велотреку-2025 в Чили

Пять российских спортсменов выступят на чемпионате мира по велотреку-2025 в Чили.

«В заявку на чемпионат мира вошли пять наших велосипедистов. Это Яна Бурлакова, Алина Лысенко, Никита Кирильцев, Валерия Валгонен и Екатерина Евланова.

Бурлакова сейчас находится на подготовке в Турции, она тренируется на новом велотреке в Конье и будет вылетать на чемпионат мира из Стамбула. Остальные спринтеры сейчас готовятся в Крылатском, перед вылетом к ним присоединится и Валгонен, которая сейчас выступает на шоссейном чемпионате Европы во Франции», – рассказал старший тренер сборной России Сергей Ковпанец.

Чемпионат мира по велотреку пройдет в Сантьяго с 22 по 26 октября. 

