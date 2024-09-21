Глава UCI Давид Лапартьен пригласил представителей России на конгресс организации в Цюрихе

Представителей России пригласили на конгресс Международного союза велосипедистов.

Об этом сообщил глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов. Конгресс UCI пройдет в Цюрихе 27 сентября.

«Глава UCI Давид Лапартьен пригласил нас на конгресс. Но, к сожалению, из-за занятости у меня не получится приехать в Цюрих.

У нас туда едет Виктория Лесникова, делегат от Европейского союза велосипедистов. Кроме того, у нас есть возможность подключиться к онлайн-трансляции заседания», – сказал Екимов.

Лапартьен является кандидатом на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК).

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