Международный союз велосипедистов выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Международный союз велосипедистов (UCI) выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе».

Письмо главе Федерации велосипедного спорта России ( ) от главы UCI Давида Лапартьена цитирует ТАСС.

«Выражаю глубочайшие соболезнования вам и всей Федерации велосипедного спорта России в свете трагической террористической атаки, которая произошла в «Крокус Сити Холле».

Новости о бессмысленном акте жестокости очень сильно всех нас опечалили, наши сердца находятся с жертвами и их семьями, и мы горячо надеемся на скорейшее выздоровление всех раненых.

В такие времена важно подтвердить силу и ценность спорта. Велосипедный спорт, как и другие виды спорта, имеет уникальную возможность объединять людей, невзирая на различия, и укреплять мир и понимание между странам.

Именно благодаря нашей общей любви к велоспорту мы можем найти силу и единство перед лицом испытаний.

Международный союз велосипедистов решительно выступает против терроризма во всех его проявлениях. Давайте вместе через наш прекрасный вид спорта продолжим продвигать общечеловеческие ценности мира, толерантности и уважения», – написал Лапартьен.