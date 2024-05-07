Велогонщица Любимова о переходе во Францию: «В России каждый тренировался сам по себе, а здесь есть четкая структура, которая помогает добиться высокого уровня»

Велогонщица Валерия Любимова объяснила, почему решила перейти в сборную Франции.

В интервью Le Parisien Любимова заявила, что вместе с семьей уехала из России из-за несогласия с политической ситуацией. Тогда ей было 17 лет, сейчас – 19.

Любимова получила французское гражданство по ускоренной процедуре в августе 2023 года. Она присоединилась к команде BMX Pole France, базирующейся в Монпелье.

«Я выбрала Францию из-за хорошей структурированности. В России каждый тренировался сам по себе, а здесь есть четкая структура, которая помогает добиться высокого уровня», – приводит Le Parisien слова Любимовой.

Как отмечает издание, Любимова мечтает принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже. Но у Франции только одна квота в BMX-фристайле, и, скорее всего, на Игры поедет чемпионка Франции Лори Перес.

«Учитывая все трудности, с которыми я столкнулась за последние два года – переезд во Францию, адаптация – если я смогу попасть на Олимпиаду, будет очень хорошо. Но если нет, то это не конец моей жизни, впереди Игры-2028», – сказала велогонщица.

Россиянка Любимова, выступающая в BMX-фристайле, перешла в сборную Франции