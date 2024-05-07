Велогонщица Любимова о переходе во Францию: «В России каждый тренировался сам по себе, а здесь есть четкая структура, которая помогает добиться высокого уровня»

Теги сборная России жен сборная Франции жен Париж-2024 Валерия Любимова BMX-фристайл Велоспорт

Велогонщица Валерия Любимова объяснила, почему решила перейти в сборную Франции.

В интервью Le Parisien Любимова заявила, что вместе с семьей уехала из России из-за несогласия с политической ситуацией. Тогда ей было 17 лет, сейчас – 19. 

Любимова получила французское гражданство по ускоренной процедуре в августе 2023 года. Она присоединилась к команде BMX Pole France, базирующейся в Монпелье.

«Я выбрала Францию из-за хорошей структурированности. В России каждый тренировался сам по себе, а здесь есть четкая структура, которая помогает добиться высокого уровня», – приводит Le Parisien слова Любимовой.

Как отмечает издание, Любимова мечтает принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже. Но у Франции только одна квота в BMX-фристайле, и, скорее всего, на Игры поедет чемпионка Франции Лори Перес.

«Учитывая все трудности, с которыми я столкнулась за последние два года – переезд во Францию, адаптация – если я смогу попасть на Олимпиаду, будет очень хорошо. Но если нет, то это не конец моей жизни, впереди Игры-2028», – сказала велогонщица. 

Россиянка Любимова, выступающая в BMX-фристайле, перешла в сборную Франции

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
а ловко у МОК вышло: сами заморозили ОКР, а стало быть переход не надо согласовывать.
Забавно, что велогонщик Яковлев перешёл в сборную Израиля, страны, которая утюжит палестинцев в ноль, но Баха это не тревожит, там правильные люди утюжат неправильных, наверное.
+5
-3
+2
Ссылка на источник не работает
+2
-2
0
Сначала добейся,а потом говори
0
0
0
Ответ Lexx2
а ловко у МОК вышло: сами заморозили ОКР, а стало быть переход не надо согласовывать. Забавно, что велогонщик Яковлев перешёл в сборную Израиля, страны, которая утюжит палестинцев в ноль, но Баха это не тревожит, там правильные люди утюжат неправильных, наверное.
)))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий