Россиянка Любимова, выступающая в BMX-фристайле, перешла в сборную Франции

Теги сборная Франции жен переходы ТАСС Валерия Любимова Велоспорт

Россиянка Валерия Любимова, выступающая в BMX-фристайле, будет представлять Францию.

Об этом сообщил представитель Федерации велоспорта Франции Жан-Батист Петави.

«Мы подтверждаем, что Валерия Любимова в настоящее время представляет Францию на международных соревнованиях по BMX-фристайлу.

Изменение гражданства было произведено в соответствии с правилами Международного союза велосипедистов (UCI)», – заявил Петави.

Любимовой 19 лет, она занимает 23-е место в мировом рейтинге.

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