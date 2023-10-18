Россиянка Любимова, выступающая в BMX-фристайле, перешла в сборную Франции

Россиянка Валерия Любимова, выступающая в BMX-фристайле, будет представлять Францию.

Об этом сообщил представитель Федерации велоспорта Франции Жан-Батист Петави.

«Мы подтверждаем, что Валерия Любимова в настоящее время представляет Францию на международных соревнованиях по BMX-фристайлу.

Изменение гражданства было произведено в соответствии с правилами Международного союза велосипедистов (UCI)», – заявил Петави.

Любимовой 19 лет, она занимает 23-е место в мировом рейтинге.