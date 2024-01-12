Поздняков о смене гражданства российских спортсменов без карантина: «ОКР просил разъяснений, но МОК прекратил всякую коммуникацию по этому вопросу»

Поздняков заявил, что МОК прекратил коммуникацию с ОКР по вопросу перехода российских атлетов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил переходы трех российских спортсменов в другие сборные, освободив их от трехлетнего карантина.

Велогонщики Михаил Яковлев и Валерия Любимова будут выступать за Израиль и Францию соответственно, а борец греко-римского стиля Георгий Тибилов – за Сербию. Они смогут выступить на Олимпиаде-2024.

Глава ОКР Станислав Поздняков по этому поводу заявлял: «Исполком ОКР не давал согласия на переход спортсменов под юрисдикции других НОК. Считаем недопустимым потакать произволу».

«Да, Олимпийский комитет России просил разъяснения, но МОК прекратил всякую коммуникацию по этому вопросу», – сказал Поздняков.

МОК разрешил нашим менять гражданство без одобрения российской стороны. А что, так можно было?