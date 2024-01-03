Российские велотрекисты пропустят чемпионат Европы из-за недопуска от Нидерландов

Теги велотрек сборная России Сергей Ковпанец сборная России жен первенство Европы Велоспорт

Российские спортсмены пропустят чемпионат Европы по велотреку, который стартует 10 января в Апелдорне (Нидерланды).

Об этом сообщил главный тренер сборной России по велотреку Сергей Ковпанец. Ранее Нидерланды отказались принять российских спортсменов даже в нейтральном статусе.

«Спортсмены запрашивали разъяснения, но как мы видим, ситуация никак не продвинулась. Сейчас уже можно сказать, что никто из российских спортсменов не едет на чемпионат Европы. Этот старт пропускаем. Следующие из доступных нам – первенство Европы в Германии и первенство мира в Китае», – сказал Ковпанец.

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