Российских спортсменов не допустили к чемпионату Европы по велотреку-2024 по решению властей Нидерландов

Теги велотрек сборная России UCI сборная России жен Александр Кузнецов Политика Велоспорт

Российские спортсмены не смогут выступить на чемпионате Европы по велотреку.

Об этом сообщил тренер сборной России Александр Кузнецов.

Соревнования пройдут с 10 по 14 января 2024 года в нидерландском Апелдорне.

«Власти Нидерландов выступили против участия наших спортсменов в чемпионате Европы по велотреку. Письмо с таким содержанием было получено сегодня.

Европейский союз велосипедистов не имеет к этому запрету никакого отношения», – сказал тренер. 

В мае Международный союз велосипедистов (UCI) допустил россиян и белорусов к международным стартам в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов. 

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