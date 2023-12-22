Российских спортсменов не допустили к чемпионату Европы по велотреку-2024 по решению властей Нидерландов

Российские спортсмены не смогут выступить на чемпионате Европы по велотреку.

Об этом сообщил тренер сборной России Александр Кузнецов.

Соревнования пройдут с 10 по 14 января 2024 года в нидерландском Апелдорне.

«Власти Нидерландов выступили против участия наших спортсменов в чемпионате Европы по велотреку. Письмо с таким содержанием было получено сегодня.

Европейский союз велосипедистов не имеет к этому запрету никакого отношения», – сказал тренер.

В мае Международный союз велосипедистов ( ) допустил россиян и белорусов к международным стартам в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов.