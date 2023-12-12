Российские велотрекисты подали заявки для участия в чемпионате Европы

Теги велотрек сборная России сборная России жен UEC первенство Европы Владимир Хозов Велоспорт

Российские велотрекисты отправили заявки в Европейский велосипедный союз (UEC) заявки для участия в чемпионате Европы.

Об этом сообщил тренер сборной России Владимир Хозов. Соревнования пройдут с 10 по 14 января в нидерландском Апелдорне.

«Большинство спортсменов, которые хотели бы принять участие в январском чемпионате Европы, а также члены персонала спортсменов имеют необходимый для участия в этом турнире нейтральный статус и уже имеют въездные визы.

Сейчас наши спортсмены могут заявляться только в индивидуальном порядке, поэтому они просто написали в UEC, что хотят выступить на чемпионате Европы, и указали, в каких видах программы планируют стартовать. В ответ был получен ответ, что UEC принял эту информацию. То есть никакого отказа на участие в чемпионате Европы мы не получили», – сказал Хозов.

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