Россиянка Дронова стала третьей в генеральной классификации многодневки Tour of Chongming Island в Китае

Тамара Дронова стала третьей в генеральной классификации многодневки в Китае.

Многодневная гонка Tour of Chongming Island прошла в районе Чунмин с 14 по 16 октября. Она состояла из трех этапов. Российская велогонщица Дронова, выступавшая за швейцарскую команду Roland Le Devoluy, заняла призовое место в общем зачете.

Победу одержала гонщица из Нидерландов Энн Книйненбург (VolkerWessels Cycling Team), на втором месте – ее соотечественница Cофи ван Ройен (UAE Team ADQ).