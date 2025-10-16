Россиянка Дронова стала третьей в генеральной классификации многодневки Tour of Chongming Island в Китае
Тамара Дронова стала третьей в генеральной классификации многодневки в Китае.
Многодневная гонка Tour of Chongming Island прошла в районе Чунмин с 14 по 16 октября. Она состояла из трех этапов. Российская велогонщица Дронова, выступавшая за швейцарскую команду Roland Le Devoluy, заняла призовое место в общем зачете.
Победу одержала гонщица из Нидерландов Энн Книйненбург (VolkerWessels Cycling Team), на втором месте – ее соотечественница Cофи ван Ройен (UAE Team ADQ).
