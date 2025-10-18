  • Спортс
  • Andorra Cycling Masters. Погачар, Вингегор, дель Торо и Роглич преодолеют 8,23 км в горном подъеме и 32,1 км в критериуме
Andorra Cycling Masters. Погачар, Вингегор, дель Торо и Роглич преодолеют 8,23 км в горном подъеме и 32,1 км в критериуме

Погачар, Вингегор, дель Торо, Роглич выступят в шоу-соревновании в Андорре.

Четверо велогонщиков выйдут на старт Andorra Cycling Masters, который будет состоять из двух гонок: горного подъема на Коль-де-ла-Гальина и городского критериума.

Гонки не будут транслировать в прямом эфире, однако позже организаторы выпустят документальный фильм о соревновании.

Andorra Cycling Masters

Андорра

Старт-лист

Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG)

Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)

Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe)

Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG)

Первая гонка

Сан-Жулиа-де-Лория

8,23 км (карта)

Подъем Коль-де-ла-Гальина высшей категории с набором высоты 750 м.

Вторая гонка

Андорра-ла-Велья – Эскальдес-Энгордань

32,1 км (карта)

Гонщики проедут критериум по городскому кольцевому маршруту – 15 кругов по 2,14 км.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
