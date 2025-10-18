Andorra Cycling Masters. Погачар, Вингегор, дель Торо и Роглич преодолеют 8,23 км в горном подъеме и 32,1 км в критериуме
Четверо велогонщиков выйдут на старт Andorra Cycling Masters, который будет состоять из двух гонок: горного подъема на Коль-де-ла-Гальина и городского критериума.
Гонки не будут транслировать в прямом эфире, однако позже организаторы выпустят документальный фильм о соревновании.
Андорра
Старт-лист
Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG)
Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)
Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe)
Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG)
Первая гонка
Сан-Жулиа-де-Лория
8,23 км (карта)
Подъем Коль-де-ла-Гальина высшей категории с набором высоты 750 м.
Вторая гонка
Андорра-ла-Велья – Эскальдес-Энгордань
32,1 км (карта)
Гонщики проедут критериум по городскому кольцевому маршруту – 15 кругов по 2,14 км.