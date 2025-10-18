Призер чемпионатов мира Линь Цзюньхун отстранена за положительную допинг-пробу 9-летней давности. Это результат программы перепроверки ITA

Призер чемпионатов мира из Китая наказана за допинг-пробу 9-летней давности.

Как сообщает Международный союз велосипедистов (UCI ), китаянка Линь Цзюньхун временно отстранена за возможное нарушение. Ее допинг-проба от 16 января 2016 года показала наличие запрещенных анаболических стероидов.

Это стало известно в результате повторного анализа, который проводит Международное агентство тестирования (ITA ) в рамках соответствующей программы. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, пробы могут храниться в течение 10 лет.

Спортсменка имеет право запросить анализ пробы Б. При этом UCI отказался от дальнейших комментариев до окончания разбирательств.

Линь Цзюньхун 34 года, она четырехкратный призер чемпионатов мира по велотреку – в командном спринте (2010, 2014) и личном (2014, 2016). Последнюю медаль она завоевала в марте 2016-го.