  • Спортс
  • Велоспорт
  • Новости
  • Призер чемпионатов мира Линь Цзюньхун отстранена за положительную допинг-пробу 9-летней давности. Это результат программы перепроверки ITA
2

Призер чемпионатов мира Линь Цзюньхун отстранена за положительную допинг-пробу 9-летней давности. Это результат программы перепроверки ITA

Призер чемпионатов мира из Китая наказана за допинг-пробу 9-летней давности.

Как сообщает Международный союз велосипедистов (UCI), китаянка Линь Цзюньхун временно отстранена за возможное нарушение. Ее допинг-проба от 16 января 2016 года показала наличие запрещенных анаболических стероидов.

Это стало известно в результате повторного анализа, который проводит Международное агентство тестирования (ITA) в рамках соответствующей программы. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, пробы могут храниться в течение 10 лет.

Спортсменка имеет право запросить анализ пробы Б. При этом UCI отказался от дальнейших комментариев до окончания разбирательств.

Линь Цзюньхун 34 года, она четырехкратный призер чемпионатов мира по велотреку – в командном спринте (2010, 2014) и личном (2014, 2016). Последнюю медаль она завоевала в марте 2016-го.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: UCI
ITA
logoсборная Китая жен
logoдопинг
Международный союз велосипедистов (UCI)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
ISU сообщил, что медали и призовые Валиевой еще не перераспределены, так как ожидаются результаты судебного разбирательства
15316 октября, 16:25
Мартен Фуркад: «В детстве я восхищался Армстронгом, наивно верил, что он лучший. Когда он признался в обмане, я воспринял это очень близко к сердцу»
3415 октября, 13:45
Призер ЧМ по борьбе Ологонова признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на 18 месяцев
15 октября, 11:47
Главные новости
Andorra Cycling Masters. Погачар, Вингегор, дель Торо и Роглич преодолеют 8,23 км в горном подъеме и 32,1 км в критериуме
сегодня, 19:13
Испанскому гонщику Апарисио запретили въезд в Китай из-за публикации с эмодзи свиньи и китайским флагом
2вчера, 15:33
Россиянка Дронова стала третьей в генеральной классификации многодневки Tour of Chongming Island в Китае
16 октября, 17:39
Велогонщица Фролова о ЧМ в Руанде: «Местные не просто стояли вдоль дороги, а именно болели за гонщиков. Это было очень искренне»
213 октября, 20:19
Французского велосипедиста Сехили обвинили в незаконном пересечении границы РФ
5113 октября, 07:20
«Джиро д’Италия» в 2026 году стартует в Болгарии
311 октября, 20:45
«Джиро ди Ломбардия». Погачар победил, Эвенепул – 2-й, Сторер – 3-й, Власов – 33-й
5911 октября, 15:03
Международный союз велосипедистов выдал нейтральный статус вице-чемпионке России по BMX Волошиной
9 октября, 15:43
Умер начальник сборной России по велоспорту на шоссе Крапивин
8 октября, 16:04
Велокоманда Israel – Premier Tech сменит название, отказавшись от «израильской идентичности»: «В спорте прогресс часто требует жертв, и этот шаг нужен ради нашего будущего»
247 октября, 06:45
Ко всем новостям
Последние новости
Вице-спикер Госдумы Жуков: «Нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши»
227 сентября, 13:10
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
117 апреля, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
1127 марта, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
122 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46