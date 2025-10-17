  • Спортс
  • Велоспорт
  • Новости
  • Испанскому гонщику Апарисио запретили въезд в Китай из-за публикации со свиной головой и китайским флагом
1

Испанскому гонщику Апарисио запретили въезд в Китай из-за публикации со свиной головой и китайским флагом

Испанского велогонщика Марио Апарисио объявили персоной нон-грата в Китае.

Апарисио, выступающий за команду Burgos BH, принимал участие в «Туре Мэньтоугу». После первого этапа в Пекине он опубликовал сообщение о товарище по команде в спортивной соцсети Strava, оно состояло из эмодзи свиной головы и китайского флага. 

Спустя несколько часов он удалил пост, так как столкнулся с большим количеством критики и угроз. Организаторы гонки дисквалифицировали Апарисио за нарушение регламента турнира и кодекса спортивного поведения.

Испанца выслали из Китая и пожизненно запретили ему посещать страну.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Cadena Ser
велошоссе
logoсборная Испании
Марио Апарисио
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
Россиянка Дронова стала третьей в генеральной классификации многодневки Tour of Chongming Island в Китае
вчера, 17:39
Соревнования по триатлону IRONSTAR TYUMEN 2026 пройдут в новые даты – 4-5 июля
вчера, 17:15
Мартен Фуркад: «В детстве я восхищался Армстронгом, наивно верил, что он лучший. Когда он признался в обмане, я воспринял это очень близко к сердцу»
3215 октября, 13:45
Главные новости
Россиянка Дронова стала третьей в генеральной классификации многодневки Tour of Chongming Island в Китае
вчера, 17:39
Велогонщица Фролова о ЧМ в Руанде: «Местные не просто стояли вдоль дороги, а именно болели за гонщиков. Это было очень искренне»
213 октября, 20:19
Французского велосипедиста Сехили обвинили в незаконном пересечении границы РФ
5113 октября, 07:20
«Джиро д’Италия» в 2026 году стартует в Болгарии
311 октября, 20:45
«Джиро ди Ломбардия». Погачар победил, Эвенепул – 2-й, Сторер – 3-й, Власов – 33-й
5911 октября, 15:03
Международный союз велосипедистов выдал нейтральный статус вице-чемпионке России по BMX Волошиной
9 октября, 15:43
Умер начальник сборной России по велоспорту на шоссе Крапивин
8 октября, 16:04
Велокоманда Israel – Premier Tech сменит название, отказавшись от «израильской идентичности»: «В спорте прогресс часто требует жертв, и этот шаг нужен ради нашего будущего»
247 октября, 06:45
Российский райдер Никита Фоминов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по ВМХ-фристайлу
25 октября, 20:38
Чемпионат Европы по велошоссе. Погачар победил в групповой гонке, Эвенепул – 2-й, Сейшас – 3-й
205 октября, 15:25
Ко всем новостям
Последние новости
Вице-спикер Госдумы Жуков: «Нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши»
227 сентября, 13:10
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
117 апреля, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
1127 марта, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
122 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46