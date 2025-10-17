Испанскому гонщику Апарисио запретили въезд в Китай из-за публикации со свиной головой и китайским флагом

Испанского велогонщика Марио Апарисио объявили персоной нон-грата в Китае.

Апарисио, выступающий за команду Burgos BH, принимал участие в «Туре Мэньтоугу». После первого этапа в Пекине он опубликовал сообщение о товарище по команде в спортивной соцсети Strava, оно состояло из эмодзи свиной головы и китайского флага.

Спустя несколько часов он удалил пост, так как столкнулся с большим количеством критики и угроз. Организаторы гонки дисквалифицировали Апарисио за нарушение регламента турнира и кодекса спортивного поведения.

Испанца выслали из Китая и пожизненно запретили ему посещать страну.