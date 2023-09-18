Бывшего тренера призера ЧМ по велоспорту Елены Галкиной могут лишить лицензии после разбирательства ПКР

Федерация велосипедного спорта России может отозвать лицензию у бывшего тренера призера ЧМ по паравелоспорту Елены Галкиной.

Ранее Галкина обвинила тренера в оскорблениях. Она сообщила, что речь идет о ее прежнем наставнике, но не назвала его фамилию.

«Паралимпийский комитет занимается сборными командами по паравелоспорту. Насколько мы понимаем, они запускают процесс разбирательства.

Когда получим их решение, уже сможем на дисциплинарной комиссии поднять этот вопрос. В этом случае мы можем воздействовать только как организация, выдающая лицензии. В случае соответствующего решения ее можно отозвать, приостановить», — заявил глава ФВСР Вячеслав Екимов.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что Федерация спорта лиц с ПОДА (поражением опорно‑двигательного аппарата) должна принять меры после заявления Галкиной.

«Старший тренер сборной России по велоспорту среди лиц с поражением опорно‑двигательного аппарата Екатерина Мухортова разбирается с этой ситуацией, Федерация спорта лиц с ПОДА тоже наверняка будет разбираться и примет меры», – цитирует Рожкова «Матч ТВ».

«Он меня унижал, а я его ценила за какое-то добро. Терпела около семи лет». Призер ЧМ по паравелоспорту Елена Галкина обвинила тренера в оскорблениях