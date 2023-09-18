«Он меня унижал, а я его ценила за какое-то добро. Терпела около семи лет». Призер ЧМ по паравелоспорту Елена Галкина обвинила тренера в оскорблениях

Призер ЧМ по паравелоспорту Елена Галкина обвинила тренера в оскорблениях.

Спортсменка сообщила, что речь идет о прежнем тренере, но не назвала его фамилию.

«Я его терпела, потому что в интернате привыкла к унижению и битью. Мне казалось, что если я интернатовская, то об меня можно ноги вытирать. Потому что мы не нужны в этой жизни.

И поэтому я удивилась, когда увидела, что Ксения (Дзнеладзе, руководитель спортивно-адаптивного центра «Орто-Спорт») так хорошо относится к ребятам – таким, как я.

И я уважаю ее, надо ценить людей за то, что они для тебя сделали. Я страдала из-за тренера, но он мне что-то дал, и я уважала его. Да, он меня унижал, а я его ценила за какое-то добро.

А он продолжал меня оскорблять и посылать, и ребята в команде это видели. Я терпела около семи лет. Мне не нравилось, когда он при всех мог сказать: «Дура, ты заколебала уже тут сидеть, уматывай».

Но всегда приходит конец терпению, однажды я поняла, что больше с ним общаться не стоит. А Александр (Лагутин, нынешний тренер) за все время работы меня ни разу не оскорбил, даже когда ничего не получалось. Он хороший тренер, хотя бывший говорил про него только плохое.

Не знаю, с чем это было связано: или он завистлив, или чем-то обижен жизнью», – рассказала двукратный призер чемпионатов мира по паралимпийскому велоспорту Елена Галкина.