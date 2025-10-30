Бурлакова о чемпионате мира в Чили: «Была поддержка болельщиков, на русском нам кричали, после заездов аплодировали»

Велогонщица Яна Бурлакова рассказала о поддержке болельщиков на ЧМ в Чили.

Россиянка завоевала серебро в гите.

«Была поддержка болельщиков, на русском нам кричали. После заездов нам аплодировали, в том числе после нашего заезда за бронзу в спринте с Алиной (Лысенко). В этом году было проще, в прошлом году я ездила с одним тренером, теперь уже были и механик, и доктор, целая делегация», – сказала Бурлакова.

– Нас действительно там ждут. нет буллинга, нет негатива и отрицания того, что мы выйдем на старт. Когда Яна выходила на заключительный заезд в кейрине, она слышала крики в ее поддержку, несмотря на то, что там в заезде были соперники из других стран.

После того как Никита Кирильцев упал, коллеги подходили и спрашивали, как он, будет ли ехать спринт. Потому что падение было серьезное – он расколол шлем на несколько частей, голова оказалась крепче. Было принято тяжелое решение дальше не стартовать, потому что жизнь и здоровье спортсмена – прежде всего,

Канадский судья, который принимал экипировку, сказал, что надеется – в следующий раз мы будем выступать уже в экипировке своей страны.

– Верите в то, что на следующей Олимпиаде наши спортсмены выступят уже под флагом России?

– Конечно, у всех спортсменов есть вера, что они выступают не только для себя, для страны. За ними толпы фанатов, которые отождествляют то, что мы делаем. Вера в то, что в Лос‑Анджелесе мы выступим под флагом, есть. Но вот как оно будет, оставим это тем, кто принимает решения, – отметил главный тренер сборной России по велотреку Андрей Кубеев.