Бронзовый призер Паралимпиады-2012 по велоспорту Светлана Мошкович сменила спортивное гражданство

Призер Паралимпиады-2012 россиянка Светлана Мошкович сменила спортивное гражданство.

Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«За все то время, пока действуют введенные против нас ограничения на участие спортсменов в международных соревнованиях, ни один из наших ведущих атлетов не подавал заявление на смену гражданства. За исключением одного случая.

Велосипедистка Светлана Мошкович уже давно живет в Австрии, получила там образование.

Она обратилась к нам с просьбой о смене гражданства. Мы не стали ей чинить никаких препятствий», – сказал Рожков.

Мошкович 40 лет, она является бронзовым призером Паралимпиады-2012 по велоспорту среди спортсменов с ПОДА, чемпионкой мира 2015 года.