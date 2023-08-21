Бронзовый призер Паралимпиады-2012 по велоспорту Светлана Мошкович сменила спортивное гражданство

Теги переходы ПКР Павел Рожков паралимпийская сборная России Р-Спорт Светлана Мошкович Велоспорт

Призер Паралимпиады-2012 россиянка Светлана Мошкович сменила спортивное гражданство.

Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. 

«За все то время, пока действуют введенные против нас ограничения на участие спортсменов в международных соревнованиях, ни один из наших ведущих атлетов не подавал заявление на смену гражданства. За исключением одного случая.

Велосипедистка Светлана Мошкович уже давно живет в Австрии, получила там образование.

Она обратилась к нам с просьбой о смене гражданства. Мы не стали ей чинить никаких препятствий», – сказал Рожков.

Мошкович 40 лет, она является бронзовым призером Паралимпиады-2012 по велоспорту среди спортсменов с ПОДА, чемпионкой мира 2015 года.

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