57 российских и белорусских велогонщиков получили нейтральный статус для участия в международных стартах

57 российских и белорусских велогонщиков допущены в нейтральном статусе.

Международный союз велосипедистов ( ) опубликовал обновленный список спортсменов, которые получили нейтральный статус.

Под нейтральным флагом допущены 34 спортсмена из России и 23 – из Беларуси. Последним в этом списке на данный момент является 17‑летний россиянин Петр Сапронов.

UCI начал выдавать нейтральные статусы с 1 июня. Ранее российские атлеты также допускались в индивидуальном порядке, если выступали за профессиональные команды, зарегистрированные не под флагом России или Беларуси.