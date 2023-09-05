57 российских и белорусских велогонщиков получили нейтральный статус для участия в международных стартах

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57 российских и белорусских велогонщиков допущены в нейтральном статусе.

Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал обновленный список спортсменов, которые получили нейтральный статус.

Под нейтральным флагом допущены 34 спортсмена из России и 23 – из Беларуси. Последним в этом списке на данный момент является 17‑летний россиянин Петр Сапронов. 

UCI начал выдавать нейтральные статусы с 1 июня. Ранее российские атлеты также допускались в индивидуальном порядке, если выступали за профессиональные команды, зарегистрированные не под флагом России или Беларуси. 

1 комментарий

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Alestern
На каком основании нейтральный статус?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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