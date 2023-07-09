Тренер сборной России по велотреку об Азиатских играх: «Спортсмена мотивирует не только факт самой медали, но и результат, быстрые секунды, победа»

Главный тренер сборной России по велотреку высказался о допуске на Азиатские игры.

«Этот старт – хорошая возможность, и он нам интересен. На Азиатских играх будет высокая конкуренция на треке. Это и японцы, и китайцы, которые обновили свой национальный рекорд в командном спринте с результатом близко к мировому.

А то, что медалей нам давать не будут, так спортсмена мотивирует не только факт самой медали, но и результат, быстрые секунды, победа. У нас на чемпионате России тоже белорусских гонщиков не награждают медалями, но они приезжают, выступают, создают конкуренцию», – сказал Сергей Ковпанец.

Российские и белорусские спортсмены будут допущены на Азиатские игры в нейтральном статусе и вне медального зачета