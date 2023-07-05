Екимов о российских велогонщицах на Панарабских играх: «Уведомлений о желании сменить спортивное гражданство от них не приходило»

Глава Федерации велоспорта России объяснил поездку спортсменок на Панарабские игры.

Ранее сообщалось, что несколько россиянок, включая велогонщиц Татьяну и Дарью Мальковых, заявлены на Панарабские игры под сирийским флагом. Сами соревнования пройдут с 5 по 15 июля в Алжире.

«Это было приглашение на турнир в частном порядке, на федерацию такое приглашение не приходило. Также как не приходило уведомлений о желании сменить спортивное гражданство от этих гонщиц.

По той информации, которая есть на сейчас, они в ближайшее время возвращаются в Россию», – рассказал Вячеслав Екимов.