Екимов о российских велогонщицах на Панарабских играх: «Уведомлений о желании сменить спортивное гражданство от них не приходило»

Теги велотрек Вячеслав Екимов сборная России ФВСР сборная России жен Дарья Малькова Татьяна Малькова Панарабские игры Велоспорт

Глава Федерации велоспорта России объяснил поездку спортсменок на Панарабские игры.

Ранее сообщалось, что несколько россиянок, включая велогонщиц Татьяну и Дарью Мальковых, заявлены на Панарабские игры под сирийским флагом. Сами соревнования пройдут с 5 по 15 июля в Алжире.

«Это было приглашение на турнир в частном порядке, на федерацию такое приглашение не приходило. Также как не приходило уведомлений о желании сменить спортивное гражданство от этих гонщиц.

По той информации, которая есть на сейчас, они в ближайшее время возвращаются в Россию», – рассказал Вячеслав Екимов.

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