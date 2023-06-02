Глава Федерации велосипедного спорта России: «Мы еще не определили порядок финансирования, за чей счет будут поездки в нейтральном статусе»

Вопрос финансирования выступлений российских велогонщиков в нейтральном статусе пока не согласован.

Об этом сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

«Мы еще не определили порядок финансирования, за чей счет будут поездки. Но мы четко понимаем, что речь идет только об индивидуальных дисциплинах, командных соревнований у нас не будет.

Порядок попадания в другие индивидуальные неолимпийские дисциплины тоже еще не определен, скорее всего, он будет по приглашению – благодаря wild card.

Все, кто хочет или думает попасть под конкретный вид программы, сейчас занимаются документами. Уже потом, когда дело дойдет до вылета, будет понятно, будут ли деньги на поездку, будет ли желание и какая-либо возможность и смысл во всем этом участвовать», – сказал Екимов.