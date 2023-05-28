Тренер сборной России по велотреку: «Шансов выступить на Олимпиаде уже нет даже теоретических»
Тренер сборной России по велотреку оценил шансы российских спортсменов выступить на Олимпиаде-2024.
— Есть шанс выступить на Олимпийских играх в Париже? Или уже нет даже теоретического?
— При нынешних правилах — нет. Я думаю, можно об этом сейчас уже говорить. Оставалась надежда выступить на чемпионате мира в командном спринте, но теперь уже нет.
— Из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета?
— Да.
— Вы получили официальный ответ по командным дисциплинам от UCI?
— Да. Командный спринт, командные гонки — эти все виды без нас. Мэдисон тоже признали командным видом.
— То есть даже если сейчас поехать на соревнования уровнем ниже чемпионата мира, в мэдисоне не выступить?
— Ну, я думаю, там уже на усмотрение организаторов. А тут вот так подвели черту под чемпионат мира.
— В каких видах остается шанс выступить на ЧМ?
— Гит женский и мужской, индивидуальная гонка. Но пока надо понять, какая у нас вообще общая позиция на этот счет, какова общая позиция нашего спортивного сообщества.
— В некоторые федерации уже приходят запросы на переход спортсменов, иногда и не на одного, а на нескольких сразу. У вас такое было?
— Да. Было. Ребятам большие гонорары, зарплаты обещали. Но, так скажем, пресекли эту ситуацию.
— Кто? Федерация?
— Прежде всего сами спортсмены. Решает в конечном счете каждый за себя. Все взвесили, тренеры все взвесили, приняли решение отказаться.
— Что у вас дальше по плану после июльского чемпионата России?
— Я думаю, мы будем готовиться к Азиатским играм. Уверен, что туда поедем. К тому же сильные спринтеры у тех же китайцев. Так что, конечно, хотели бы там стартовать.
Сейчас нужно понять, какое будет решение в принципе по нынешней ситуации, а там уже будем двигаться дальше. Но, конечно, надо пробовать, надо пытаться пробиваться на турниры. Иначе откуда ребятам брать мотивацию? – сказал Сергей Ковпанец.
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