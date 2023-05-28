Тренер сборной России по велотреку: «Шансов выступить на Олимпиаде уже нет даже теоретических»

Тренер сборной России по велотреку оценил шансы российских спортсменов выступить на Олимпиаде-2024.

— Есть шанс выступить на Олимпийских играх в ? Или уже нет даже теоретического?

— При нынешних правилах — нет. Я думаю, можно об этом сейчас уже говорить. Оставалась надежда выступить на чемпионате мира в командном спринте, но теперь уже нет.

— Из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета?

— Да.

— Вы получили официальный ответ по командным дисциплинам от ?

— Да. Командный спринт, командные гонки — эти все виды без нас. Мэдисон тоже признали командным видом.

— То есть даже если сейчас поехать на соревнования уровнем ниже чемпионата мира, в мэдисоне не выступить?

— Ну, я думаю, там уже на усмотрение организаторов. А тут вот так подвели черту под чемпионат мира.

— В каких видах остается шанс выступить на ЧМ?

— Гит женский и мужской, индивидуальная гонка. Но пока надо понять, какая у нас вообще общая позиция на этот счет, какова общая позиция нашего спортивного сообщества.

— В некоторые федерации уже приходят запросы на переход спортсменов, иногда и не на одного, а на нескольких сразу. У вас такое было?

— Да. Было. Ребятам большие гонорары, зарплаты обещали. Но, так скажем, пресекли эту ситуацию.

— Кто? Федерация?

— Прежде всего сами спортсмены. Решает в конечном счете каждый за себя. Все взвесили, тренеры все взвесили, приняли решение отказаться.

— Что у вас дальше по плану после июльского чемпионата России?

— Я думаю, мы будем готовиться к Азиатским играм. Уверен, что туда поедем. К тому же сильные спринтеры у тех же китайцев. Так что, конечно, хотели бы там стартовать.

Сейчас нужно понять, какое будет решение в принципе по нынешней ситуации, а там уже будем двигаться дальше. Но, конечно, надо пробовать, надо пытаться пробиваться на турниры. Иначе откуда ребятам брать мотивацию? – сказал Сергей Ковпанец.