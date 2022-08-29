Михаил Яковлев получил разрешение от UCI на переход в сборную Израиля

Генеральный директор Федерации велоспорта Израиля Ярден Газит сообщил, что Международный союз велосипедистов ( ) разрешил Михаилу Яковлеву выступать за сборную Израиля.

Ранее Яковлев представлял на соревнованиях Россию.

«Федерация велоспорта Израиля подтверждает, что Михаил Яковлев получил израильское гражданство. Международный союз велосипедистов уже дал добро на то, чтобы Яковлев присоединился к израильской команде. Этот спортсмен уже сейчас может стартовать на наших внутренних соревнованиях», – сказал Газит.

Призер чемпионата мира по велотреку Михаил Яковлев переходит в сборную Израиля. Он уже получил израильский паспорт