Тренер сборной РФ о переходе Яковлева: «Миша пытался заявиться в нейтральном статусе на соревнования, но ему не ответили. Это сказалось»

Теги велотрек сборная России Сергей Ковпанец переходы Матч ТВ Михаил Яковлев Велоспорт

Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец высказался о переходе призера ЧМ по велотреку Михаила Яковлева в сборную Израиля. 

«Очень жаль, что мы теряем столь талантливого гонщика, как Михаил. Каждый делает выбор сам, он сделал такой выбор.

Знаю, что Миша пытался заявиться в нейтральном статусе на соревнования индивидуально, но ему не ответили. Это безусловно тоже сказалось», — сказал Ковпанец. 

Призер чемпионата мира по велотреку Михаил Яковлев переходит в сборную Израиля. Он уже получил израильский паспорт

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные