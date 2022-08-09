Тренер сборной РФ о переходе Яковлева: «Миша пытался заявиться в нейтральном статусе на соревнования, но ему не ответили. Это сказалось»

Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец высказался о переходе призера ЧМ по велотреку Михаила Яковлева в сборную Израиля.

«Очень жаль, что мы теряем столь талантливого гонщика, как Михаил. Каждый делает выбор сам, он сделал такой выбор.

Знаю, что Миша пытался заявиться в нейтральном статусе на соревнования индивидуально, но ему не ответили. Это безусловно тоже сказалось», — сказал Ковпанец.

Призер чемпионата мира по велотреку Михаил Яковлев переходит в сборную Израиля. Он уже получил израильский паспорт