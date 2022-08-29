Велогонщик Дмитриев о смене спортивного гражданства: «Пару предложений было, но я их отклонил»

Российский велогонщик Денис Дмитриев рассказал о предложениях выступать за другие сборные.

Дмитриев – бронзовый призер Рио-2016 и чемпион мира 2017 года в спринте на велотреке.

– Денис, вас не переманивают в сборные, может быть, каких‑то соседних стран?

– Пару предложений было, но я их отклонил, – заявил велогонщик.

Тренер российской команды Владимир Хозов считает, что спортсмены, претендующие на олимпийские медали, должны получать точечную поддержку.

«У нас есть случаи, когда приглашают наших спортсменов. Мы уже потеряли Мишу Яковлева (перешедшего в сборную Израиля – Sports.ru), и это действительно огромная потеря.

Надеюсь, его переход заставит задуматься Министерство спорта России, представителей олимпийского комитета.

Хочется, чтобы у таких ребят, как Миша, которые реально являются претендентам на олимпийские медали, была точечная поддержка», – отметил Хозов.

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