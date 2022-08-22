«Вуэльта». 4 й этап. Гонщики проедут среднегорный маршрут с набором высоты 2200 м

Теги велошоссе результаты Вуэльта Роберт Гесинк Павел Сиваков Примож Роглич Сэм Оомен Ричард Карапас Майк Теунссен Итан Хэйтер Эдоардо Аффини Карлос Родригес Сепп Кусс Велоспорт

23 августа пройдет четвертый этап «Вуэльты Испании».  Гонщики проедут среднегорный маршрут с набором высоты 2200 м. 

«Вуэльта»

4-й этап

Витория-Гастейс – Лагуардия

152,5 км

Профиль/Карта

Начало – 14.53 по московскому времени. 

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Эдоардо Аффини (Италия, Jumbo-Visma) – 8.20,07

2. Сэм Оомен (Нидерланды, Jumbo-Visma) 

3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)

4. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma)

5. Майк Теунссен (Нидерланды, Jumbo-Visma)

6. Роберт Гесинк (Нидерланды, Jumbo-Visma)

7. Итан Хэйтер (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,13

8. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers)

9. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) 

10. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers)

Составы всех команд на «Вуэльту-2022»

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