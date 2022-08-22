«Вуэльта». 4 й этап. Гонщики проедут среднегорный маршрут с набором высоты 2200 м

23 августа пройдет четвертый этап «Вуэльты Испании». Гонщики проедут среднегорный маршрут с набором высоты 2200 м.

«Вуэльта»

4-й этап

Витория-Гастейс – Лагуардия

152,5 км

Профиль/Карта

Начало – 14.53 по московскому времени.

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Эдоардо Аффини (Италия, Jumbo-Visma) – 8.20,07

2. (Нидерланды, Jumbo-Visma)

3. (Словения, Jumbo-Visma)

4. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma)

5. Майк Теунссен (Нидерланды, Jumbo-Visma)

6. (Нидерланды, Jumbo-Visma)

7. Итан Хэйтер (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,13

8. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers)

9. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers)

10. (Франция, )

Составы всех команд на «Вуэльту-2022»