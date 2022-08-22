«Вуэльта». 4 й этап. Гонщики проедут среднегорный маршрут с набором высоты 2200 м

23 августа пройдет четвертый этап «Вуэльты Испании». Гонщики проедут среднегорный маршрут с набором высоты 2200 м.
«Вуэльта»
4-й этап
Витория-Гастейс – Лагуардия
152,5 км
Начало – 14.53 по московскому времени.
Общий зачет (после 3-го этапа)
1. Эдоардо Аффини (Италия, Jumbo-Visma) – 8.20,07
2. Сэм Оомен (Нидерланды, Jumbo-Visma)
3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)
4. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma)
5. Майк Теунссен (Нидерланды, Jumbo-Visma)
6. Роберт Гесинк (Нидерланды, Jumbo-Visma)
7. Итан Хэйтер (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,13
8. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers)
9. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers)
10. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers)