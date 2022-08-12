Составы всех команд на «Вуэльту-2022»

Теги велошоссе Jumbo – Visma Astana-Premier Tech Вуэльта Movistar Deceuninck – Quick Step EF Education First (Cannondale-Drapac) Ineos Grenadiers (Sky) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (BMC Racing) AG2R Citroen Cofidis Euskadi UAE Team Emirates (Lampre-Merida) Lotto Soudal Trek-Segafredo Groupama – FDJ DSM (Sunweb) Arkea - Samsic (Fortuneo-Vital Concept) Bora-Hansgrohe Bahrain Victorious Burgos BH Israel Start-Up Nation BikeExchange (Mitchelton-Scott) Alpecin-Fenix Велоспорт

С 19 августа по 11 сентября пройдет веломногодневка «Вуэльта Испании».

«Вуэльта-2022»

Cоставы команд

Jumbo – Visma:

AG2R Citroën: Бен О’Коннор (Австралия), Боб Юнгельс (Люксембург), Клеман Шампуссен (Франция), Дориан Годон (Франция), Яакко Хяннинен (Финляндия), Нанс Петерс (Франция), Николя Продомм (Франция), Андреа Вендрам (Италия).

Alpecin-Deceuninck:

Astana Qazaqstan:

Bahrain Victorious:

Bora-Hansgrohe: Джей Хиндли (Австралия), Эмануэль Бухманн (Германия), Серхио Игита (Испания), Вилко Кельдерман (Нидерланды), Сэм Беннетт (Нидерланды), Райан Маллен (Ирландия), Йонас Кох (Германия), Дэнни ван Поппель (Нидерланды).

Burgos – BH:

Arkéa Samsic:

Cofidis:

Quick Step Alpha Vinyl:

EF Education-EasyPost:

Euskaltel – Euskadi:

Groupama – FDJ:

INEOS Grenadiers:

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux:

Israel – Premier Tech:

Lotto Soudal:

Movistar:

BikeExchange – Jayco: Саймон Йейтс (Великобритания), Лоусон Крэддок (США), Люк Дарбридж (Австралия), Кэйден Гровс (Австралия), Лукас Хэмилтон (Австралия), Майкл Хепберн (Австралия), Келланд О’Брайен (Австралия), Каллум Скотсон (Австралия).

DSM:

Equipo Kern Pharma:

Trek-Segafredo:

UAE Team Emirates:

ПРИМЕЧАНИЕ: информация будет обновляться.

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