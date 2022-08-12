Составы всех команд на «Вуэльту-2022»

С 19 августа по 11 сентября пройдет веломногодневка «Вуэльта Испании».
«Вуэльта-2022»
Cоставы команд
Jumbo – Visma:
AG2R Citroën: Бен О’Коннор (Австралия), Боб Юнгельс (Люксембург), Клеман Шампуссен (Франция), Дориан Годон (Франция), Яакко Хяннинен (Финляндия), Нанс Петерс (Франция), Николя Продомм (Франция), Андреа Вендрам (Италия).
Alpecin-Deceuninck:
Astana Qazaqstan:
Bahrain Victorious:
Bora-Hansgrohe: Джей Хиндли (Австралия), Эмануэль Бухманн (Германия), Серхио Игита (Испания), Вилко Кельдерман (Нидерланды), Сэм Беннетт (Нидерланды), Райан Маллен (Ирландия), Йонас Кох (Германия), Дэнни ван Поппель (Нидерланды).
Burgos – BH:
Arkéa Samsic:
Cofidis:
Quick Step Alpha Vinyl:
EF Education-EasyPost:
Euskaltel – Euskadi:
Groupama – FDJ:
Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux:
Israel – Premier Tech:
Lotto Soudal:
BikeExchange – Jayco: Саймон Йейтс (Великобритания), Лоусон Крэддок (США), Люк Дарбридж (Австралия), Кэйден Гровс (Австралия), Лукас Хэмилтон (Австралия), Майкл Хепберн (Австралия), Келланд О’Брайен (Австралия), Каллум Скотсон (Австралия).
DSM:
Equipo Kern Pharma:
Trek-Segafredo:
UAE Team Emirates:
ПРИМЕЧАНИЕ: информация будет обновляться.