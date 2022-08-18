«Вуэльта». Первый этап. Гонщики проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом

Теги велошоссе результаты Вуэльта Алехандро Вальверде Дэнни Ван Поппель Дилан Ван Барле Жюлиан Алафилипп Примож Роглич Мадс Педерсен Ремко Эвенепул Серхио Игита Жоау Алмейда Итан Хэйтер Велоспорт

19 августа в нидерландском Утрехте стартует веломногодневка «Вуэльта». Гонщики проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом. 

«Вуэльта-2022»

Первый этап

Утрехт, Нидерланды

Индивидуальная гонка с раздельным стартом

23,3 км

Профиль/Карта

Начало – 19.30 по московскому времени. 

Фавориты

Ремко Эвенепул (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl)

Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)

Итан Хэйтер (Великобритания, INEOS Grenadiers)

Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Alpha Vinyl)

Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)

Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo)

Серхио Игита (Колумбия, BORA – hansgrohe)

Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) Дэнни Ван Поппель (Нидерланды, BORA – hansgrohe)

Дилан Ван Барле (Нидерланды, INEOS Grenadiers)

Составы всех команд на «Вуэльту-2022»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные