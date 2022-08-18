«Вуэльта». Первый этап. Гонщики проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом

19 августа в нидерландском Утрехте стартует веломногодневка «Вуэльта». Гонщики проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом.
«Вуэльта-2022»
Первый этап
Утрехт, Нидерланды
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
23,3 км
Начало – 19.30 по московскому времени.
Фавориты
Ремко Эвенепул (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl)
Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)
Итан Хэйтер (Великобритания, INEOS Grenadiers)
Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Alpha Vinyl)
Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)
Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo)
Серхио Игита (Колумбия, BORA – hansgrohe)
Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) Дэнни Ван Поппель (Нидерланды, BORA – hansgrohe)
Дилан Ван Барле (Нидерланды, INEOS Grenadiers)