«Вуэльта». 2-й этап. Гонщики преодолеют 175,1 км с подъемом четвертой категории

Теги результаты Вуэльта Роберт Гесинк Роан Деннис Павел Сиваков Примож Роглич Сэм Оомен Ричард Карапас Майк Теунссен Итан Хэйтер Эдоардо Аффини Сепп Кусс Крис Харпер Велоспорт

20 августа пройдет второй этап веломногодневки «Вуэльта». Гонщики преодолеют 175,1 км с подъемом четвертой категории.

«Вуэльта-2022»

2-й этап

Хертогенбос – Утрехт, Нидерланды

175,1 км

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Начало – 14:32 по московскому времени

Общий зачет (после первого этапа)

1. Роберт Гесинк (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 24,40

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – то же время

3. Крис Харпер (Австралия, Jumbo-Visma)

4. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma)

5. Роан Деннис (Австралия, Jumbo-Visma)

6. Эдоардо Аффини (Италия, Jumbo-Visma)

7. Сэм Оомен (Нидерланды, Jumbo-Visma)

8. Майк Теунссен (Нидерланды, Jumbo-Visma)

9. Итан Хэйтер (Великобритания, Jumbo-Visma)

10. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – 0,13

11. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers)

Составы всех команд на «Вуэльту-2022»

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