«Вуэльта». 2-й этап. Гонщики преодолеют 175,1 км с подъемом четвертой категории

20 августа пройдет второй этап веломногодневки . Гонщики преодолеют 175,1 км с подъемом четвертой категории.

«Вуэльта-2022»

2-й этап

Хертогенбос – Утрехт, Нидерланды

175,1 км

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Начало – 14:32 по московскому времени

Общий зачет (после первого этапа)

1. Роберт Гесинк (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 24,40

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – то же время

3. Крис Харпер (Австралия, Jumbo-Visma)

4. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma)

5. Роан Деннис (Австралия, Jumbo-Visma)

6. Эдоардо Аффини (Италия, Jumbo-Visma)

7. Сэм Оомен (Нидерланды, Jumbo-Visma)

8. Майк Теунссен (Нидерланды, Jumbo-Visma)

9. Итан Хэйтер (Великобритания, Jumbo-Visma)

10. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – 0,13

11. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers)

Составы всех команд на «Вуэльту-2022»