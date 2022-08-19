«Вуэльта». 2-й этап. Гонщики преодолеют 175,1 км с подъемом четвертой категории

20 августа пройдет второй этап веломногодневки «Вуэльта». Гонщики преодолеют 175,1 км с подъемом четвертой категории.
«Вуэльта-2022»
2-й этап
Хертогенбос – Утрехт, Нидерланды
175,1 км
Начало – 14:32 по московскому времени
Общий зачет (после первого этапа)
1. Роберт Гесинк (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 24,40
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – то же время
3. Крис Харпер (Австралия, Jumbo-Visma)
4. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma)
5. Роан Деннис (Австралия, Jumbo-Visma)
6. Эдоардо Аффини (Италия, Jumbo-Visma)
7. Сэм Оомен (Нидерланды, Jumbo-Visma)
8. Майк Теунссен (Нидерланды, Jumbo-Visma)
9. Итан Хэйтер (Великобритания, Jumbo-Visma)
10. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – 0,13
11. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers)