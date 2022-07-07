Глава Ассоциации велогонщиков Италии об обысках в команде Bahrain Victorious: «Нужно положить конец этим варварским методам и охоте на ведьм»

Президент Ассоциации профессиональных велогонщиков Италии (ACCPI) Кристиан Сальвато назвал полицейские обыски в команде Bahrain Victorious «охотой на ведьм».

Перед стартом многодневки «Тур де Франс» команду обыскивали дважды. Аналогичный рейд прошел во время 2021 года. Полиция проводила обыски в домах и отелях, где проживают гонщики.

Европол подтверждает, что расследование в отношении Bahrain Victorious сосредоточено на «использовании запрещенных веществ в велогонках».

«Мы не одобряем методы и тайминг инцидентов, о которых мы читали во всех газетах и слышали от наших парней. Чтобы расследование принесло плоды, оно должно проводиться незаметно в течение всего года, а не как по часам в дни «Тура».

Мы не оспариваем желание бороться с допингом любыми средствами. Хочу напомнить, что велогонщики – единственные спортсмены в мире, которые отчисляют процент от своих призовых на борьбу с допингом, и что из-за системы указания местонахождения они мирятся с ограничениям приватности своей и своих семей. Но мы не можем смириться с тем, что с ними так обращаются.

Неприглядное прошлое – это прошлое, на сегодняшний день велоспорт прекрасен и чист. Если бы кто-то делал глупости, его бы наверняка поймали, и можно применить все санкции, чтобы отстранить этого человека от спорта. Нужно положить конец этим варварским методам и охоте на ведьм», – сказал Сальвато.

Полиция провела обыски в команде Bahrain Victorious перед стартом «Тур де Франс»

Полиция Дании провела обыск в Bahrain Victorious перед стартом «Тур де Франс». Это второй за неделю рейд в команде