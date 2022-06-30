Полиция Дании провела обыск в Bahrain Victorious перед стартом «Тур де Франс». Это второй за неделю рейд в команде

Полиция Дании провела обыск в команде Bahrain Victorious перед стартом многодневки «Тур де Франс-2022» в Копенгагене.

Это уже третий обыск в команде: первый рейд был проведен во время «Тру де Франс-2021», второй – 28 июня этого года.

Представитель команды заявил, что обыск был проведен по запросу полиции Франции.

На пресс-конференции перед стартом спортивный директор Владимир Михолевич сообщил, что в команде не обладают информацией о причинах обысков.

«Мы хотели бы поделиться информацией о расследовании, но нам нечего сказать, кроме того, что было сказано в пресс-релизе.

Мы требуем от следователей более подробной информации, чтобы иметь возможность выяснить предысторию того, почему предпринимаются такие шаги.

На данный момент команда сосредоточена на предстоящей гонке», – сказал Михолевич.