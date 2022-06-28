Полиция провела обыски в команде Bahrain Victorious перед стартом «Тур де Франс»

Французская полиция провела обыски в домах гонщиков и сотрудников велокоманды Bahrain Victorious перед стартом многодневки «Тур де Франс-2022».

Соревнования пройдут с 1 по 24 июля. Аналогичный рейд в отношении команды уже проводился во время «Тура» 2021 года.

«Bahrain Victorious в своей работе всегда основывается на высочайших стандартах профессионализма, в том числе на честности всех членов команды. По всем процедурам мы сотрудничаем со всеми компетентными органами.

Расследование в отношении наших сотрудников, начатое почти год назад, не принесло никаких результатов и продолжилось непосредственно перед началом самой важной велогонки – «Тур де Франс». Это наносит ущерб репутации отдельных лиц и всей команде Bahrain Victorious. Мы считаем, что выбор времени для этого расследования направлен на преднамеренный ущерб нашей репутации.

Очередные обыски у сотрудников Bahrain Victorious являются продолжением расследования, начатого в прошлом году во время успешного выступления команды на «Тур де Франс». Bahrain Victorious стала единственным коллективом, в отношении которого тогда началось расследование.

Однако до сих пор команду ни разу не проинформировали о его ходе, результатах, мы не получили никаких откликов от прокуратуры Марселя. Команда неоднократно запрашивала доступ к информации по этому делу, но безуспешно», – заявили в Bahrain Victorious.