Полиция провела антидопинговые рейды в Бельгии, Испании, Хорватии, Италии, Польше и Словении перед началом «Тур де Франс»

Правоохранительные органы за неделю провели антидопинговые рейды в Бельгии, Испании, Хорватии, Италии, Польше и Словении перед началом веломногодневки «Тур де Франс».

Расследование координируют агентство ЕС по судебным вопросам (Евроюст) и полицейская служба Европейского союза (Европол).

Как сообщил Евроюст, в ходе рейдов были изъяты электронные устройства, фармацевтические вещества и добавки. В частности, при обысках в Словении было обнаружено 479 капсул с неопределенным содержанием.

Ранее стало известно, что полиция Дания провела серию обысков в команде Bahrain Victorious.

«Тур де Франс» проходит с 1 по 24 июля. Сегодня на первом этапе многодневки победил бельгиец Ив Лампэр.

Полиция Дании провела обыск в Bahrain Victorious перед стартом «Тур де Франс». Это второй за неделю рейд в команде

Составы всех команд на «Тур де Франс-2022»