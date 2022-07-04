«Тур де Франс». 4-й этап. Гонщики проедут 171,5 км по маршруту с шестью категорийными подъемами

5 июля пройдет четвертый этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут 171,5 км по маршруту с шестью категорийными подъемами.
«Тур де Франс»
4-й этап
Дюнкерк – Кале, Франция
171,5 км
Начало – 14.30 по московскому времени.
Общий зачет (после третьего этапа)
1. Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – 9.01,17
2. Ив Лампарт (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl) – 0,07
3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 0,14
4. Мадс Педерсен (Дания, Trek-Segafredo) – 0,18
5. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) – 0,20
6. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) – 0,22
7. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,23
8. Адам Йейтс (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,30
9. Штефан Кюнг (Германия, Groupama – FDJ) – то же время
10. Томас Пидкок (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,31
11. Майкл Мэттьюс (Австралия, BikeExchange – Jayco) – 0,32
12. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers)...
15. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,38
Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2022»