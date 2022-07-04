«Тур де Франс». 4-й этап. Гонщики проедут 171,5 км по маршруту с шестью категорийными подъемами

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5 июля пройдет четвертый этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут 171,5 км по маршруту с шестью категорийными подъемами.

«Тур де Франс»

4-й этап

Дюнкерк – Кале, Франция

171,5 км

Профиль/Карта

Начало – 14.30 по московскому времени. 

Общий зачет (после третьего этапа)

1. Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – 9.01,17

2. Ив Лампарт (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl) – 0,07

3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 0,14

4. Мадс Педерсен (Дания, Trek-Segafredo) – 0,18

5. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) – 0,20

6. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) – 0,22

7. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,23

8. Адам Йейтс (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,30

9. Штефан Кюнг (Германия, Groupama – FDJ) – то же время

10. Томас Пидкок (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,31

11. Майкл Мэттьюс (Австралия, BikeExchange – Jayco) – 0,32

12. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers)...

15. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,38

Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2022»

Составы всех команд на «Тур де Франс-2022»

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