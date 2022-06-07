«Критериум Дофине». 4-й этап. Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом

8 июня пройдет четвертый этап веломногодневки «Критериум Дофине». Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом.

«Критериум Дофине»

4-й этап

Монбризон – Басти д’Юрфе, Франция

31,9 км

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Начало – 14:06 по московскому времени.

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – 12.50,32

2. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 0,06

3. Виктор Лафе (Франция, Cofidis) – 0,12

4. Патрик Конрад (Австрия, BORA – hansgrohe) – 0,16

5. Маттео Йоргенсон (США, Movistar) – то же время

6. Рубен Гуррейро (Португалия, EF Education-EasyPost)

7. Эстебан Чавес (Колумбия, EF Education-EasyPost)

8. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)

9. Стефан Крас (Бельгия, Lotto Soudal)

10. Бен О’Коннор (Австралия, AG2R Citroën)