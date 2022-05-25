Ильнур Закарин: «Думаю, CAS обязан занять сторону «Газпром-РусВело». У нас собраны гонщики из разных стран, UCI просто лишил их возможности выступать»

Велогонщик «Газпром-РусВело» считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне примет решение в пользу российской команды.

Международный союз велосипедистов (UCI) лишил «Газпром-РусВело» профессионального статуса. Команду отстранили от стартов из-за ситуации на Украине.

Генеральный менеджер «Газпром-РусВело» Ренат Хамидулин ранее сообщил о подаче апелляции в CAS.

«Думаю, CAS обязан занять сторону . У нас ведь собраны и итальянцы, и россияне, и испанец, и норвежец, и костариканец. просто лишил их возможности выступать.

Причем руководство команды еще до лишения профессионального статуса обратилось в федерацию с предложением поменять страну регистрации и убрать логотип спонсора с автобуса, машин и формы.

Там эту идею не поддержали. Помимо команды в CAS обращаются уже и сами гонщики, чтобы вынудить UCI признать свою неправоту.

У кого есть менеджеры и адвокаты, на месте просто так не сидят, а подают иски. Мои адвокаты тоже готовы и должны отправить жалобу в , – сказал Закарин.

Лидер веломногодневки «Джиро д’Италия» Карапас надел браслет в поддержку российской команды «Газпром-Русвело». Ранее ее отстранили от стартов