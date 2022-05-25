Генменеджер «Газпром-РусВело»: «Поддержка со стороны коллег очень приятна. Спорт сближает и объединяет людей, как бы ни пытались его использовать»

Генеральный менеджер команды «Газпром-РусВело» Ренат Хамидулин высказался об акции в поддержку российских велогонщиков со стороны иностранных спортсменов.

Ранее Международный союз велосипедистов ( ) отстранил от соревнований из-за ситуации на Украине. В их составе числился 21 спортсмен – большинство из них по-прежнему не могут перейти в другие команды.

«Поддержка со стороны коллег, в том числе олимпийского чемпиона Ричарда Карапаса, лидера «Джиро д’Италия», очень приятна.

Люди надели специальные браслеты, которые заготовили по этому случаю. Их поведение демонстрирует, что не всё так однозначно по отношению к российским командам и спортсменам, как это пытаются преподнести европейские СМИ.

Спорт сближает и объединяет людей, как бы ни пытались его использовать в политических целях. В реальности атлеты поддерживают друг друга и высказывают солидарность», – сказал Хамидуллин.

Лидер веломногодневки «Джиро д’Италия» Карапас надел браслет в поддержку российской команды «Газпром-Русвело». Ранее ее отстранили от стартов