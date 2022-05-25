Генменеджер «Газпром-РусВело»: «Подали заявление в CAS. Главное, чтобы справедливость была восстановлена, а оголтелые решения вне закона – отменены»

Генеральный менеджер команды «Газпром-РусВело» Ренат Хамидулин сообщил о подаче апелляции в Спортивный арбитражный суд с целью оспорить решение Международного союза велосипедистов ( ) о лишении команды профессионального статуса.

UCI наложил санкции на российских и белорусских велогонщиков в связи с ситуацией на Украине.

«Газпром-РусВело» действительно находится в подвешенном состоянии, поскольку с 1 марта нас лишили профессионального статуса.

Насколько это решение UCI правомерно, будет разбираться CAS. Соответствующее заявление мы уже подали. Фактически в данной ситуации представляем все отечественные коллективы, которые незаслуженно пострадали, например «Марафон-Тула», а также белорусские команды.

Мы же стали инициаторами обращения в Спортивный арбитражный суд. От того, какой вердикт он вынесет, будет зависеть наша судьба.

Акции поддержки со стороны коллег могут помочь нам, но, опасаюсь, на CAS окажут серьезное давление. Зато в руководящем комитете UCI остался представитель России Игорь Макаров. Надеюсь, его участие в этом вопросе поможет «Газпром-РусВело».

Нам главное, чтобы справедливость была восстановлена, а оголтелые решения, которые приняли вне закона, оказались отменены. Беспредел бесконечно продолжаться не может», – сказал Хамидулин.

Лидер веломногодневки «Джиро д’Италия» Карапас надел браслет в поддержку российской команды «Газпром-Русвело». Ранее ее отстранили от стартов