«Готовы совместно работать над поиском наилучшего решения». UCI опубликовал заявление по поводу ситуации с гонщиками «Газпром-РусВело»

Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил, что готов к совместной работе над поиском решения в ситуации с командой .

В начале марта UCI отстранил «Газпром-РусВело» от соревнований из-за ситуации на Украине. В составе числился 21 спортсмен – большинство из них по-прежнему не могут перейти в другие команды.

Во время 16-го этапа многодневки «Джиро д’Италия» некоторые участники, в то числе лидер общего зачета Ричард Карапас, провели акцию в поддержку «Газпром-РусВело».

«Когда Россия нарушила олимпийское перемирие, UCI, следуя рекомендациям МОК, принял решительные меры с целью обеспечения честности и безопасности спортивных соревнований и уважения олимпийских ценностей.

В частности, 1 марта UCI отозвал командный статус у всех российских и белорусских команд. Одной из таких команд стала «Газпром-РусВело».

Более того, UCI объявил любое спонсорство со стороны российских и белорусских компаний или брендов вредным для имиджа велоспорта.

В соответствии с регламентом UCI любое изображение спонсора «Газпром», а также названия «РусВело» запрещены на всех мероприятиях международного календаря UCI до дальнейшего уведомления.

В результате этой меры главный спонсор расторг контракт с командой, и платежный агент не может обеспечить финансирование команды на сезон 2022 года.

Столкнувшись с этой сложной для спортсменов ситуацией, UCI немедленно проинформировал платежного агента о возможных путях решения и условиях возвращения к соревнованиям.

Это касается национальной принадлежности команды, которая может быть изменена c учетом регистрации платежного агента в Швейцарии, а также финансовых возможностей. Эти условия по-прежнему применяются и будут учитываться.

Помимо информации, предоставленной команде относительно возможного возвращения к соревнованиям, UCI ответил на все сообщения и запросы гонщиков.

Запросы, сделанные в UCI, будь то от команды или от гонщиков, к сожалению, не могли быть рассмотрены, поскольку они требуют, чтобы UCI брал на себя расходы команды.

Что касается защиты гонщиков, UCI напомнил им и Ассоциации велосипедистов-профессионалов (CPA) о существовании банковской гарантии, предусмотренной правилами UCI, которая позволяет покрыть трехмесячную зарплату для всех гонщиков и персонала в случае невыполнения обязательств.

Несмотря на несколько напоминаний об этой возможности гонщикам и CPA, до настоящего времени UCI не получал никаких запросов по этому поводу и не был проинформирован о статусе выплаты заработной платы.

Кроме того, гонщикам было предоставлено отступление от правил, регулирующих трансферы – им позволено менять команду в любое время в течение сезона и таким образом, облегчить продолжение своей карьеры.

Некоторые гонщики воспользовались этим положением, чтобы присоединиться к другим командам.

С 1 марта UCI не переставал регулярно общаться с заинтересованными командами, отвечать на все их запросы и запросы их гонщиков. остается в распоряжении руководства команды и гонщиков для совместной работы над поиском наилучшего возможного решения», – говорится в заявлении.