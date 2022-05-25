Лидер веломногодневки «Джиро д’Италия» Карапас надел браслет в поддержку российской команды «Газпром-Русвело». Ранее ее отстранили от стартов

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Эквадорский велогонщик Ричард Карапас поддержал российскую команду «Газпром-Русвело», ранее отстраненную от международных стартов.

Во время 16-го этапа многодневки «Джиро д’Италия» Карапас, который возглавляет общий зачет соревнований, надел синий браслет с надписью: «Почему?» 

Как сообщает Cycling News, в акции поучаствовали и другие участники «Джиро». Сам эквадорец сейчас выступает за британскую команду INEOS Grenadiers.

Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) отстранил «Газпром-РусВело» и другие российские команды от соревнований из-за ситуации на Украине.

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