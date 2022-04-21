«Руководство подвело трансгендерных атлетов своей инклюзивной политикой». Олимпийская чемпионка по велоспорту раскритиковала МОК

Двукратная олимпийская чемпионка по велоспорту Кэти Арчибальд раскритиковала политику МОК в отношении трансгендеров.

«На мой взгляд, международное руководство в отдельных видах спорта подвело трансгендерных атлетов своей инклюзивной политикой – в частности, подвело трансгендерных женщин. Из-за этой политики спортсмены, их участие в соревнованиях и личная жизнь оказались под пристальным вниманием, хотя они лишь соблюдали правила и находились в рамках тех категорий, к которым их допускали.

Меня огорчает Международный олимпийский комитет, который заявляет, будто у спортсменов с гендерной идентичностью, отличной от их пола, не должно предполагаться какого-либо преимущества. Когда я читаю об этом, то кажется, что мои мировые титулы, олимпийские медали и чемпионские майки были выиграны в группе людей, которые просто стараются на так усердно, как мужчины.

Якобы процесс гендерного перехода у мужчин связан не с биологией, а с мышлением. Это заблуждение. Документально подтверждено, что люди, прошедшие через мужской период полового созревания, сохраняют преимущество в силе, выносливости, физике – вне зависимости от снижения уровня тестостерона.

Руководителям международной организации по велоспорту, как признал ее президент, об этом известно. Но они решили отстраниться от проблемы до тех пор, пока она не стала персональной для одного из гонщиков (вероятно, речь идет о спортсменке-трансгендере Эмили Бриджес – Sports.ru). Это было несправедливо», – заявила Арчибальд.

Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) не допустил Бриджес к участию в чемпионате Великобритании.

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«Участвовать в гонках как мужчина, когда им не являешься – странно». Зак Бриджес бил рекорды, а потом превратился в Эмили – соперницы не рады