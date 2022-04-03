Ряд велогонщиц могли бойкотировать чемпионат Великобритании в случае допуска трансгендера Бриджес к стартам (Daily Mail)

Ряд велогонщиц могли бойкотировать чемпионат Великобритании по омниуму в случае допуска трансгендера Эмили Бриджес к стартам.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В течение последнего года Бриджес проходила гормональную терапию для снижения уровня тестостерона, и изначально Федерация велоспорта Великобритании (British Cycling) собиралась допустить ее к гонкам. Но позднее против участия Бриджес выступил Международный союз велосипедистов (UCI).

Исполнительный директор British Cycling Стивен Парк в свою очередь отметил, что вопрос трансгендеров является большим вызовом для олимпийского спорта и призвал международное сообщество к дискуссиям на эту тему.

«Участвовать в гонках как мужчина, когда им не являешься – странно». Зак Бриджес бил рекорды, а потом превратился в Эмили – соперницы не рады